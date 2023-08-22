الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: يجب على دول بريكس وضع العديد من البدائل والحلول للتخلى عن الهيمنة الغربية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب على دول بريكس وضع العديد من البدائل والحلول للتخلي عن الهيمنة الغربية، لافتًا إلى أن  روسيا تعمل عن كثب حتى تساعد شركاءها في كل المجالات، متابعًا: "مشروعنا يهدف إلى استخدام وبناء طرق للتجارة وهو ما سيؤدي إلى تقدم التجارة بشكل كبير". 

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته بافتتاح قمة بريكس، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وجود طرق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا هي التي ستساعد على توصيل السلع المستهلكة.

وأكد أن روسيا قد تبنت استراتيجية لتنمية البنية التحتية على مدار أعوام عديدة حتى تستطيع أن تتأكد من وجود طرق آمنة لتصدير الطاقة إلى الدول الصديقة والدول في جميع أنحاء العالم. 

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