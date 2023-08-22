78 كتاباً عن "القومي للترجمة" فى 2023: العلوم الاجتماعية واللغات الأعلى سعرا.. والآداب والتاريخ الأقل

بالنظر الى قائمة إصدارات المركز القومي للترجمة خلال عام 2023؛ برئاسة الدكتورة كرمة سامي؛ ثمة حركة ترجمة كبيرة يقودها المركز؛ وهو ما برز فى عدد الإصدارات الصادرة عنه خلال هذا العام والتي تقترب من الثمانين ترجمة فى مجالات التاريخ والفلسفة واللغات والآداب.

ورغم إرتفاع نسبة الترجمات منذ بداية هذا العام الى يومنا عن المركز القومي للترجمة؛ إلا أن جائحة كورونا، والازمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على أسعار إصداراته والتي تضاعفت مرتين وثلاث مرات عن إصداراته في عام 2020، خاصة ترجماته فى تخصصات العلوم الاجتماعية واللغات، والتي تراوحت بين 150و 200 بل اقترب بعضها الى 300 جنيها.

فى الوقت نفسه، جاءت كتب الآداب والتاريخ فى قائمة الكتب الأقل سعراً والتي تقترب من أسعار إصدارات المركز القومي للترجمة عام 2020 قبل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية.

يذكر أن، أصدَرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى أغسطس 2020، قراراً بندب الدكتورة كرمة محمد سامي أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الألسن جامعة عين شمس للعمل مديرًا للمركز القومي للترجمة لمدة عام، خلفًا للدكتورة علا عادل التي تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في المنصب بعد ترشيحها من وزارة التعليم العالي للعمل ملحقاً ثقافياً لمكتب البعثة التعليمية بدولة النمسا ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة للدكتورة علا عادل على المنصب الجديد وتمنت لها التوفيق.

تخرجت الدكتورة كرمة محمد سامي فريد إسماعيل تخرجت في كلية الألسن مايو 1987 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، واختيرت لـ"منحة الفولبرايت" عام 1989 وحصلت على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، ثم نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالة بعنوان النماذج النسائية الأصلية في مسرحيات آرنولد وسكر أحادية البطلة، عملت رئيساً لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن (2006 – 2009)، وكيل الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن ( 2008 – 2015 )، عضو مجلس إدارة وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة ورئيس شعبة اللغة الإنجليزية بالوحدة بكلية الألسن (2007 ـ 2012)، مساعد منسق برنامج تنمية مهارات خريجي الجامعات EDUEgypt (معهد تكنولوجيا المعلومات) بكلية الألسن (2007 – 2014)، أمين مجلس جمعية خريجي كلية الألسن (1996 – 2002)، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي كلية الألسن ومقرر اللجنة الثقافية منذ مايو 2010.