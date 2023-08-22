خبير بالشأن الروسى: أوكرانيا ابتزت الغرب بسبب الهجوم المضاد

قال نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن الغرب لديه خيبة أمل من الهجوم المضاد الأوكراني، وذلك لأن أوكرانيا ابتزت الغرب كثيرًا بسببه ولم تحقق منه أي نتائج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوكرانيا ليس لديها غطاء جوي، لأنها لا تملك طائرات وكل ما كان لديها هو طائرات قديمة تابعة للاتحاد السوفيتي، وعند خروجها مرة تحتاج لقطع غيار وهي غير متوفرة لديهم.

أوكرانيا تعول على طائرات f16

وتابع، أن أوكرانيا تعول على طائرات f16، ولكنها لن تكون جاهزة قبل عام وذلك لعدم معرفة الأوكران باللغة الإنجليزية ولأنها تحتاج لتدريب طويل وقد بدأ بالفعل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت عليهم لتزويدهم بها ألا تقوم هذه الطائرات بضربات داخل العمق الروسي.