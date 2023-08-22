الليلة.. الدكتور رفعت سيد أحمد يواصل شهادته فى برنامج "الشاهد"

يستكمل الدكتور رفعت سيد أحمد، الكاتب والباحث المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، الإدلاء بشهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم الثلاثاء، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز.

التنظيم الإرهابي

ويتحدث سيد أحمد، خلال اللقاء، عن حادث اغتيال الرئيس السادات، وكيف غير هذا الحادث تاريخ مصر الحديث؟، كما يتحدث عن التحالف بين التيارات الدينية والسادات، وكذا الثورة الإسلامية وتأثيرها على التيارات الدينية في مصر.

كما سيتحدث الباحث المتخصص في شئون الحركات الإسلامية عن ثورة الـ٣٠ من يونيو وكيف كانت ثورة على حسن البنا وفكرة الاغتيال واستخدام العنف في الحكم؟، ودورها في استعادة الوطن بعد اختطافه ووضعه داخل التنظيم، كما يتحدث عن التهديدات التي تلقاها من مدير مكتب الإرشاد بعد مقال له ضد الإخوان.

ويكشف سيد أحمد عن دور التنظيم الخاص في الاغتيالات وموافقة المرشد عليها، وكذا الأدوار الخارجية في تأسيس وتمويل جماعة الإخوان، ولماذا تحالفوا مع المستعمر والقوى الخارجية؟.

الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.