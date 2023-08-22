خلاف على الأجرة.. تفاصيل تمزيق جسد سائق فى أبوالنمرس

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بالشروع في قتل سائق بمنطقة أبوالنمرس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على الأجرة، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة.



اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وأدلى بتفاصيل حول سبب الحادث، مشيرًا إلى أن المشادة الكلامية بدأت حول أجرة التوصيل وتطورت إلى مشاجرة استخدم فيها سلاحًا أبيض.

وأكد المتهم أنه كان يدافع عن نفسه ولم يخطط لارتكاب الجريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حجزه على ذمة التحقيق.

تفاصيل قسم شرطة أبوالنمرس

وكان تلقى رجال المباحث بلاغًا يفيد بإصابة شخص بجرح طعني جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة أبوالنمرس، وبعد التحريات، تبين أن المشاجرة كانت بسبب خلاف حول أجرة التوصيل بين العامل والسائق.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

حبس المتهمين في مشاجرة

وفي السياق ذاته، قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس المتهمين في مشاجرة نشبت داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتهم.



كان أصيب 3 فى مشاجرة داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع؛ بسبب نشر فيديو لعميل دون إذنه.



تفاصيل المشاجرة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وتبين من خلال الفحص، نشوب مشادة كلامية بين عمال محل حلاقة وشاب بسبب قيامهم بنشر فيديو له أثناء الحلاقة داخل المحل دون إذنه، وعندما توجه إليهم برفقة عدد من أصدقائه لمعاتبتهم نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى على إثرها عمال المحل على الشاب وأصدقائه بأمواس الحلاقة، ما تسبب في إصابة الشاب و2 من أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.