الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تجربة يؤجلها الزوجان.. 4 مخاطر تهدد الحمل بعد سن الـ35

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تخوض المرأة تجربة الحمل لأول مرة بمزيد من القلق والتوتر، لذا تحرص العديد منهن على تأجيل خوض تجربة الحمل لعدة أسباب حتى يحقق الزوجان المزيد من الاستقرار المالي والمهني، ولكن تجربة الحمل بعد سن الـ 35 بالتأكيد مختلفة، حيث يمكن أن يكون للحمل تأثير على صحة الأم وبالتبعيه صحة الطفل.

وأوضح تقرير لموقع “hindustan times” معني الحمل بعد عمر الـ35 وآثاره على الأم والطفل.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سانجيتا روديو، استشارية أمراض النساء والتوليد: " من الضروري أن نفهم أن الحمل الناجح بعد 35 عامًا أمر شائع، وإن كان مع بعض المخاطر، مع مرور الوقت، يمكن أن تقل فرص نجاح الحمل، حيث يتضاءل مخزون البويضات وجودتها، إلى جانب التغيرات الهرمونية. 

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ووفقا لها، فإن بعض مخاطر الأم والجنين التي قد تواجهها النساء تشمل ما يلي: 

سن اليأس وجودة البويضات :

مع اقتراب المرأة من سن اليأس، قد يصبح الحمل أطول وأكثر صعوبة، لأن المرأة تبدأ حياتها بعدد محدد من البويضات، فإن هذا العدد يقل مع مرور الوقت، قد تكون البويضات أيضًا أقل جودة مع تقدم المرأة في العمر، مما يجعل من الصعب تخصيبها أو زرعها.

العرضة للإجهاض :

مع انخفاض جودة البويضة، يزداد خطر الإجهاض، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزداد فقدان الحمل إذا كانت المرأة تعاني من أمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. ولادة جنين ميت هو احتمال آخر، لذلك يجب الحفاظ على جميع مواعيد ما قبل الولادة.

مشاكل الكروموسوم: 

النساء الأكبر سناً أكثر عرضة لخطر مواجهة مشاكل الكروموسوم في أطفالهن الذين لم يولدوا بعد. 

على سبيل المثال، يبلغ خطر إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون حوالي 1 من كل 365 للنساء بعمر 35 عامًا. وفي سن 45 عامًا، يرتفع هذا الخطر إلى حالة واحدة كل 40 عامًا.

سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم:

 تتعرض المرأة الحامل المصابة بالسكري لخطر إنجاب طفل ينمو بشكل كبير وهو لا يزال داخل الرحم. في مثل هذه الحالة، هناك خطر كبير للإصابة عند الولادة أو ولادة طفل ميت. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم (للأم) تسمم الحمل ومضاعفات أخرى (للطفل).

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وسلطت الدكتورة سانجيتا روديو الضوء على أن "المضاعفات الأخرى تشمل الولادة المبكرة، وتشوهات الكروموسومات لدى الأم وقيود النمو داخل الرحم، والخداج، وزيادة القبول في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، واضطرابات طيف التوحد لدى الطفل.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تخضع النساء في سن الأم المتقدمة للولادة المحفزة والولادة القيصرية الاختيارية، وفي حين أن عمر الأم مهم عندما يتعلق الأمر بالخصوبة، إلا أن هذه منطقة رمادية ويمكن أن تختلف بين كل زوجين.

واختتمت: “من المهم أيضًا أن نتذكر أن العقم ومضاعفات الحمل يمكن أن تحدث في أي عمر، ومن الممكن أن تحصلي على حمل وولادة صحيين حتى لو كانت المرأة تنتمي إلى فئة عمرية متقدمة، والأهم من ذلك، يمكن للزوجين النظر في مجموعة متنوعة من الخيارات الأخرى لتنمية أسرتهما، مثل التلقيح الاصطناعي وتجميد البويضات والتبني، ومن الأفضل استشارة طبيب أمراض النساء أو الأخصائي إذا كنتِ تواجهين صعوبة في الحمل أو تبحثين عن خيارات تتجاوز الحمل الطبيعي.

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