كاتب صحفي: الدولة أنجزت الكثير على صعيد البنية التكنولوجية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة أنجزت الكثير على صعيد البنية التكنولوجية والرقمية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 حتى الوقت الراهن، وربطت ذلك بمجالات أخرى كريادة الأعمال، وبالتالي نجد فرص ومجالات متاحة أمام الشباب المصري، ويأتي ذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب المصري.

وأضاف "رائف"، خلال حوار له المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن إتاحة بينة تكنولوجية وأخرى رقمية وتشريعية فضلا عن التسهيلات في التمويل هدفه دعم المشروعات الرائدة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد الكاتب الصحفي، على وجود ترابط وتكامل في عمل الدولة لدعم هذا القطاع سواء فيما يتعلق بالاتصالات أو تقديم الخدمات بجودة عالية؛ بهدف إزاحة البيروقراطية والروتين واستبداله بكل ماهو أفضل في كل شئ.