الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل انتهاء فعاليات "العالم علمين".. مهرجان العلمين الجديدة في سطور

العلمين
العلمين

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء الحدث الأكبر مهرجان العلمين الجديدة الذي بدأ من ١٣ يوليو الماضي ويستمر حتى ٢٦ أغسطس الجاري، والذي تضمن فعالياته حفلات فنية وسباقات رياضية وعروض ترفيهية.

شهدت المدينة الساحلية الجديدة ملايين الزوار أثناء فعاليات العلمين الجديدة التي استمرت لأكثر من شهر ونصف.

وبالتزامن مع اقتراب انتهاء مهرجان العالم علمين، نقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز فعاليات مهرجان العالمين منذ بداية.

استطاع القائمون على المهرجان أن ينظموا العديد من السباقات الرياضية، حيث شارك نخبة كبيرة من الرياضيين المتخصصين بمصر وحول العالم، وبدأت فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلى والأجنبى، كما أنه أقيم سباق "ترايثلون" المكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجرى" واستمرت البطولات لعدة أيام.

وشهد المهرجان تنظيم بطولة دولية للبادل وعروض للطائرات RC وسباق للسيارات، إضافة لتحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE، وأقيمت البطولة العربية للجودو خلال فعاليات المهرجان.

كما شهد تنظيم بطولة تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من لاعبي كرة القدم المصرية، حيث تواجد كلا من عصام الحضري، وشادي محمد، حسام غالي، حازم إمام، وبيبو.

وشارك فى المهرجان نخبة من الفنانين والموسيقيين الذين استمروا في تقديم الحفلات خلال الشهر الشهرين الماضيين على ساحل البحر المتوسط.

كما شهد المهرجان إقامة حفل لعرض الأزياء شمل العديد من المشاركين المحليين والدوليين، وشارك مصمم الأزياء العالمي "مايكل سينكو". إضافة للحفلات الغنائية لعدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربى، وبدأت الحفلات بالفنان تامر حسني  والفنان عمرو دياب، وشهد المهرجان أيضا حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، والنجمة إليسا، والفنان راغب علامة والنجمة نانسى عجرم والفنانة أنغام وفرقة كايروكى وحفل لمغنى الراب العالمى RUSS.

أسعار تذاكر حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثى فى مهرجان العلمين

JET SKIS CHALLENGE أغسطس الجارى البحر المتوسط البطولة العربية للجودو السباقات الرياضية النجمة نانسي عجرم عصام الحضرى كرة القدم الشاطئية لطائرات RC

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