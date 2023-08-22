الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“القاهرة الإخبارية” تعرض إشادات المشاركين فى سباق السيارات بمهرجان العلمين

سباق السيارات
سباق السيارات

وسط زخم من الفعاليات الرياضية في أول وأكبر واجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، يستضيف مهرجان العلمين بطولة رالي السيارات التي تسمي بطولة رياضة المحركات، وهي واحدة من أهم سباقات السيارات في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» إشادة المتسابقين المشاركين فى سباق السيارات فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث أجمع المتسابقون على أن البطولة اتسمت بالتميز وحسن التنظيم والإدارة.

وقال أيمن الفلاح، متسابق، إن تنظيم بطولة رالي السيارات عالى الدقة، فيما عبر شادي يوسف، متسابق عن سعادته بأن تلك النوع من الرياضات لها اهتمام من قبل الدولة المتمثلة في وزارة السياحة والشباب والرياضة.

وانطلق سباق السيارات فى مهرجان العلمين والذى يعتبر من أهم سباقات السيارات في الشرق الأوسط، يوم الجمعة الماضى 18 أغسطس، ضمن بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، من مدينة العلمين الجديدة.

وشهدت السباق أكثر من 500 مشترك في البطولة، وكان لنجاح مهرجان العلمين الفضل في وجود هذا العدد الكبير من المشاركين.

رالي السيارات بطولة رالي السيارات بطولة رياضة المحركات مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة سباق السيارات مهرجان العلمين سباقات السيارات في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

وزير التربية يستعرض جهود خطة صيانة المبانى المدرسية

تتنفس كذبًا.. الإرهابية تروج لوجود تجمعات بإحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل