“القاهرة الإخبارية” تعرض إشادات المشاركين فى سباق السيارات بمهرجان العلمين

وسط زخم من الفعاليات الرياضية في أول وأكبر واجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، يستضيف مهرجان العلمين بطولة رالي السيارات التي تسمي بطولة رياضة المحركات، وهي واحدة من أهم سباقات السيارات في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» إشادة المتسابقين المشاركين فى سباق السيارات فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث أجمع المتسابقون على أن البطولة اتسمت بالتميز وحسن التنظيم والإدارة.

وقال أيمن الفلاح، متسابق، إن تنظيم بطولة رالي السيارات عالى الدقة، فيما عبر شادي يوسف، متسابق عن سعادته بأن تلك النوع من الرياضات لها اهتمام من قبل الدولة المتمثلة في وزارة السياحة والشباب والرياضة.

وانطلق سباق السيارات فى مهرجان العلمين والذى يعتبر من أهم سباقات السيارات في الشرق الأوسط، يوم الجمعة الماضى 18 أغسطس، ضمن بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، من مدينة العلمين الجديدة.

وشهدت السباق أكثر من 500 مشترك في البطولة، وكان لنجاح مهرجان العلمين الفضل في وجود هذا العدد الكبير من المشاركين.