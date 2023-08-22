الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دى بول يرفض الانتقال لأهلى جدة ويتمسك بأتلتيكو مدريد

رودريجو دي بول
رودريجو دي بول

فشلت صفقة انتقال الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لأهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتفاوض أهلي جدة مع نظيره أتلتيكو مدريد خلال الأيام الماضية من أجل ضم رودريجو دي بول لصفوفه.
ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورتس" والمختص بالانتقالات، فإن صفقة انتقال رودريجو دي بول لأهلي جدة فشلت.

ويلعب دي بول ضمن صفوف أتلتيكو مدريد منذ انضمامه من فريق أودينيزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وأشار رومانو، إلى أن الأهلي يركز في الوقت الحالي على ضم لاعب وسط ملعب آخر بعد فشل المفاوضات والتي وصلت إلى 32 مليون يورو مقابل ضم اللاعب.
ولفت إلى أن دي بول يخطط للبقاء في أتلتيكو مدريد ويقاتل من أجل ناديه بعد الحديث مع دييجو سيميوني.

وبدأ رودريجو دي بول مسيرته ضمن صفوف شباب نادي راسينج الأرجنتيني وانتقل للفريق الأول في صيف عام 2012 وبعد موسمين انضم لفريق فالنسيا الإسباني، ثم عاد لراسينج معارًا في شتاء 2016 وعاد لفالنسيا في صيف العام نفسه ثم انتقل لنادي أودينيزي وقضى 5 سنوات مع النادي قبل الانضمام لأتلتيكو مدريد.

رودريجو دي بول اتلتيكو مدريد أهلي جدة الانتقالات الصيفية الدوري السعودي

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