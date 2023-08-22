رفعت سيد أحمد لـ "الشاهد": الإخوان استخدموا الكذب والتزييف لطمس الحقيقة وتبييض صورتهم

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تعمدوا التزييف والكذب في التاريخ نفسه، لافتاً إلى أن ادعاءاتهم بالمجازر والقتل والتعذيب الذي مارسها نظام عبدالناصر عليهم لم يكن مبنيًا على حقائق ووقائع.

وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الاخوان استخدموا الكذب كوسيلة لتبييض صورتهم وإظهار غير الحقيقة، مؤكدًا أنه كان يوجد صراع سلطة وصراع على الحكم للرغبة في الانفراد بالحكم وعدم الرضا بفكرة وجود مساحة ديمقراطية مع القوى الأخرى الموجودة والقوى المسيطرة على الحكم، وليس صراعاً بين الإسلام والكفر، وهذا هو ما جرى سنة 1954م.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.