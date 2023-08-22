الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالى": 14972 طالبا وطالبة استنفذوا رغباتهم بالمرحلة الثانية لتنسيق 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المرشحين بالجامعات المصرية في المرحلة الثانية من الشعبة العلمية 73054 طالبًا وطالبة، والأدبية 209226 طالبًا وطالبة بإجمالي عدد طلاب 282280، وعدد المرشحين بالمعاهد التابعة لوزارة من الشعبة العلمية والرياضية 8100 والأدبية 39034 بإجمالي عدد طلاب 47134.

وأكدت أن عدد الحالات التي استنفذت رغباتها ( 14972) طالبًا وطالبة من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم،  وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وجاءت إجراءات العمل في هذه المرحلة وفقًا لما يلي:

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا وطالبة في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

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