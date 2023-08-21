الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": علينا تغيير ثقافة الشباب لقبول الفرص المتاحة بسوق العمل

هبة أحمد
هبة أحمد

قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إنه يجب تغيير ثقافات الشباب لقبول فرص العمل المتاحة بسوق العمل حتى وإن تعارضت مع مؤهلاتهم الدراسية.

أضافت هبة، لـ"الدستور"، أن الوزارة تسعى لرفع وعي الشباب وإدراكهم بأن المستقبل يتماشى مع القطاع الخاص من خلال إرشادهم وتوجيههم بأهمية العمل بالقطاع الخاص والتدريب التحويلي لأهم المهن المطلوبة في سوق العمل، وأن لهم دور مهم في مساعدة المؤسسات والمصانع الهادفة، لاستمرار عجلة التنمية، ولرفع مكانة مصر بين الدول، خاصة بالمشروعات القومية كالعاصمة الإدارية، وإنشاء المدن الجديدة.

وساهمت الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014، إلى 7.1% في العام الجاري 2023، وذلك بتوفير فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها الوزارة كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.

ونجحت الوزارة في مجال التشغيل بالداخل، بتشغيل 3 مليون و32 ألف و567 شابا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص، فضلاً عن تشغيل مليون و547 ألف و51 فرصة عمل في الخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي، حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري. 

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