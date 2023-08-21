كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في ختام منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيلهرست بارك معقل فريق كريستال بالاس.

وتُنقل مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports Premium 1 HD

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا - بين وايت - تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافريتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

ويغيب المحترف المصري محمد النني عن قائمة أرسنال، بسبب الإصابة.

وكان أرسنال قد استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفه نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف، فيما فاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد بهدف دون مقابل.