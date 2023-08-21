الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على تراخيص المحال التجارية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بمناطق متفرقة بالحي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة، وتؤثر على السيولة المرورية وضرورة متابعة تراخيص المحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة 180 كرسي، و15 شيشة، 5 أنابيب، و6 استاندات، و2 ثلاجة، و18 ترابيزة.

بجانب تشميع 9 محال تجارية تدار دون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شن حملات مكبرة في مختلف أنحاء المحافظة.

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