الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

كيف تحمي أطفالك من إدمان «السوشيال ميديا»؟.. أزهري يُجيب

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة

أجاب الشيخ أبو اليزيد، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل حوق طرق منع الأطفال من الانشغال بـ"السوشيال ميديا"، قائلًا: "النظام هو سر النجاح الدائم". 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره في برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "الله سبحانه وتعالى خلق الكون بنظام، كل شيئ بميقات الشمس تخرج فى وقت وتغرب فى وقت معين، لدينا مواقيت للصلاة، ربنا بيقول لنا إن النظام هو أساس النجاح".

واستكمل: "لازم نعلم أولادنا النظام، وإن كل شيئ بنظام، سواء حفظ القرآن أو النادى، أو متابعة السوشيال ميديا، كل فعل لازم يكون له وقت وتنظيم".

وقال “أبو اليزيد” إن الحوار بين الآباء وأبنائهم ضرورى للغاية، مضيفا: "مهم تكلم ابنك وتسمعه وبلاش تقوله كلمة فيها انتقاص منه، بلاش تقوله يا ولد".

وتابع: "مفيش حد فى القرآن نادى على ابنه باسمه مجرد، لا كلهم قالوا (يا بنى)، مهم نحافظ على علاقة الإخوات ببعضهم البعض حتى لا يكون فى تدخل من الشيطان لزرع العداوة بينهم".

واستكمل: "لازم نعلم العلاقة بينهم وبين الشيطان، بعض الآباء بيرتكبوا جريمة تجاه أبنائهم، فى إنهم بيقولوا لهم إن الشيطان كائن مخيف من الصغر، وبيقولوا لهم عشان ينام العفريت هيجى"، مشيرا إلى أنه لابد أن نعلم الأبناء إن الشيطان ليس عليك سلطان، وإنه فقط يحاول العداوة بينك وبين الناس.

 

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