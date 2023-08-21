الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

10 أيام على غلق باب الترشح لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

جائزة محمد بن راشد
جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

تواصل الأمانة العامة استلام ملفات الترشح للدورة الثانية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي يرعاها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، ويرأسها الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث لم يبق سوى 10 أيام على غلق باب الترشح وذلك منتصف ليل 31 أغسطس 2023.

وتسلمت الأمانة العامة للجائزة الأكبر في المجال الرياضي مئات ملفات الترشح لمختلف الفئات من دولة الإمارات والدول العربية والعالم من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الجائزة: mbrawards.ae الذين يتيحان للمبدعين الأفراد من رياضيين وإداريين ومدربين وكذلك للمؤسسات المحلية والعربية والدولية تقديم ملف الترشح بطريقة ميسرة وتحميل المستندات المطلوبة الكترونيا ودون الحاجة الى تقديم أية وثائق ورقية، وهو الأمر الذي سهّل إجراءات الترشح واختصر الوقت والجهد المطلوب لذلك.

ومع تحديد فترة الترشح والمنافسة للمبدعين الرياضيين الذين حققوا إنجازات عالمية كبيرة خلال الفترة من  16/09/2021  ولغاية 31/08/2023 فقد تنوعت ملفات الترشح على جميع الفئات، فيما شهدت الدورة زخما في مشاركة الرياضيين العرب من أصحاب الإنجازات في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو 2023 بمشاركة عربية واسعة ونتائج رائعة، الى جانب التألق في البطولات العالمية لكرة القدم خلال فترة الترشح وتألق الرياضيين من أصحاب الهمم في البطولات التي أقيمت خلال الفترة ذاتها وكذلك ترشح الناشئين العرب بعد قرار الجائزة بفتح باب الترشح لهم بداية من الدورة الحالية لرعايتهم ودعمهم كما يتم دعم الرياضيين الناشئين الإماراتيين المبدعين.

وتتابع الجائزة أداء الرياضيين العرب المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام منافساتها في العاصمة المجرية بودابست من 19 إلى 27 أغسطس الجاري لرصد أصحاب الإنجازات منهم وتوجيه الدعوة لهم للترشح للفوز بالجائزة سيما مع وجود فاصل زمني يبلغ 4 أيام بين موعد ختام البطولة وموعد غلق باب الترشح للدورة الثانية عشرة.

ويتم التنافس في الدورة الثانية عشرة للجائزة حسب الفئات التالية:
• أفضل رياضي (في دولة الإمارات والوطن العربي)
• أفضل رياضي ناشئ (أقل من 18 سنة في دولة الإمارات والوطن العربي)
• أفضل رياضي (من فئة أصحاب الهمم)
• أفضل مدرب (في دولة الإمارات والوطن العربي).
• أفضل حكم (في دولة الإمارات والوطن العربي).
• أفضل إداري (في دولة الإمارات والوطن العربي) والتي تضم شخصيات تقود العمل الإداري في الاتحادات والمؤسسات الرياضية ومن بينهم رئيس اتحاد، مدير اتحاد أو منتخب، مشرف على مبادرة تطويرية، باحث، مبتكر ، الخ ).
• أفضل فريق (في دولة الإمارات والوطن العربي).
• أفضل مؤسسة رياضية أو ذات علاقة بالرياضة (في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم) لها برامج أو مشاريع او مبادرة ناجحة في المجال الرياضي.

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