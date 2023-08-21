"يا أُم الحنان.. امنحينا الأمان".. "الدستور" تحضر احتفالات "عيد العذراء" فى درنكة

احتفل المسيحيون، بليلة عيد السيدة العذراء على جبل درنكة بأسيوط، بمشاركة الآلاف من المسلمين والمسيحيين، بإشراف من الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط للكنيسة الأرثوذكسية رئيس دير السيدة العذراء مريم بدرنكة.

يأتى عيد السيدة العذراء فى ٢٢ من أغسطس من كل عام، وتحتفل به الكنائس من خلال إقامة القداسات.

«الدستور» زارت دير العذراء مريم بجبل درنكة فى الليلة الختامية للصوم، ورصدت مظاهر الاحتفال بعيد أم النور، الذى يمثل مناسبة دينية مهمة لكل المصريين ومحبى العذراء حول العالم.

1000 شاب وفتاة من كشافة الكنيسة يشاركون فى التنظيم

انتشرت قوات الأمن بجميع مداخل ومخارج دير السيدة العذراء مريم مع وضع بوابات تفتيش، والتأكيد على الاطلاع على بطاقة الهوية الشخصية لكل الزائرين، مع تفتيش جميع السيارات المتجهة إلى الدير، وذلك حرصًا منهم على تأمين الزوار فى ليلة عيد السيدة العذراء مريم.

وكان لفريق الكشافة الكنيسية دور بارز فى تنظيم احتفالات الليلة الختامية بعيد السيدة العذراء مريم، فى ديرها بدرنكة.

وقال أمير يعقوب، مشرف الكشافة الكنسية بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة، إن الكشافة الكنسية بدرنكة تضم الكثير من الشباب والشابات من مختلف كنائس إيبارشية أسيوط، والذين يحرصون على المشاركة فى تنظيم الاحتفالات خلال فترة صوم العذراء مريم، ويتواجدون بكثافة فى الليلة الختامية بدير درنكة.

وأوضح «يعقوب»، لـ«الدستور»، أن الليلة الختامية لصوم العذراء تعتبر من الأيام الأكثر زحامًا طوال فترة الصوم، ويتوافد إلى الدير الآلاف من المسيحيين والمسلمين أيضًا، مشيرًا إلى أنه فى هذه الليلة يشارك فى تنظيم الاحتفال بليلة عيد انتقال السيدة العذراء مريم، على جبل درنكة، أكثر من ألف شاب وشابة من الكشافة الكنسية.

وذكر أن خدمة شباب الكشافة تتمثل فى التنظيم، خاصة أن الدير يستقبل فى هذه الليلة عددًا كبيرًا من الزوار، مضيفًا: «يتواجد شباب وبنات الكشافة على البوابة الرئيسية، ويحرصون على تنظيم السير فى الدير وعلى الجبل، خاصة فى وقت (الدورة الكبيرة- دورة صورة العذراء مريم فى ليلة ختام الصوم)، التى يترأسها الأنبا يوأنس».

وأشار إلى أن الكشافة تنظم أيضًا الجلوس فى المضيفة، وزيارة الأقباط لكنائس الدير، سواء كنيسة المغارة أو الكنائس الأخرى المحلقة بالدير، لافتًا إلى أن الدير يستقبل أيضًا وفودًا أجنبية من النمسا، ومن دول إفريقية كثيرة، أبرزها إثيوبيا، للمشاركة فى احتفالات ليلة عيد العذراء مريم.

الخدام ينشرون السلام بالأناشيد والترانيم

بمجرد الوصول للدير، ستصل إلى أذنيك ترانيم جميلة يشدو بها الخدام فى الكنيسة، منها: «يا أم الحنان.. امنحينا أمان واطمئنان».

وكان الخادم صلاح قابيل، ينشد هذه الكلمات، ويتولى كذلك تنظيم السير، ويردد معه الزوار، فى مشهد جميل يخطف القلوب. تحدثنا مع الخادم صاحب الصوت الجميل، وقال لـ«الدستور»: «أخدم فى دير السيدة العذراء مريم بدرنكة، ضمن فريق خدام التنظيم، خلال فترة الصوم، منذ حوالى ٢٠ عامًا، حبًا فى خدمة السيدة العذراء مريم».

وأضاف «قابيل»: «تشفع لنا السيدة العذراء، ونرى بركاتها»، مشيرًا إلى أن بركاتها حلت عليه هذا العام «كان من المقرر ألا أشارك فى الخدمة بالدير خلال الصوم الحالى، وببركة شفاعة صلواتها، استطعت المشاركة فى الخدمة كعادتى مثل السنوات السابقة».

وأوضح: «قبل صوم العذراء مريم، كنت سأخضع لعملية جراحية فى القلب، لتركيب ٤ دعامات، وكانت حالتى حرجة، فصليت إلى الله وتشفعت بالقديسة الأقرب إلى قلبى، ونجحت العملية، لكن كان من الصعب أن أشارك بالخدمة فى احتفالات عيد العذراء بالعام الحالى، لأنه لم يمر على إجراء العملية مدة شهر، ولكن بصلوات العذراء جئت كعادتى لخدمتها فى عيدها السنوى بدير درنكة، وأيضًا لتقديم الشكر إلى الله وللعذراء لإتمام العملية على خير، ونحن خدام العذراء معتادون على خدمتها وأيضًا قربها لنا فى صلواتنا، فمن يطلب صلوات العذراء لن يُخذل أبدًا فى طلبه».

وقالت الخادمة سناء القمص باسيلى، إنها تخدم بدير العذراء مريم بدرنكة خلال فترة احتفالات عيدها، منذ أكثر من ٤٠ عامًا، حتى عندما أصبحت جدة ولديها من الأحفاد ثلاثة، ما زالت تحرص على خدمة الضيافة بالدير. وأضافت «سناء»، لـ«الدستور»: «أنا أخدم بالدير فى عيد العذراء مريم منذ شبابى، وشاركت فى خدمات عديدة، من بينها خدمات التنظيم والضيافة وإعداد الطعام لزوار العذراء، وذلك لأن فترة عيد العذراء بالنسبة لى هى أيام مباركة، أنتظرها كل عام».

وتابعت: «على الرغم من كبر سنى، لا تزال أمنيتى أن أستمر فى خدمة السيدة العذراء بديرها بدرنكة، حتى آخر يوم فى عمرى، لأننى أحبها، ولأن شفاعتها قوية فى مختلف جوانب حياتى؛ ففى كل مرة صليت لله لأجل طلب، بشفاعة سيدة المعونة العذراء مريم، يستجيب الرب.. خدمتها بالدير هى من أسباب سعادتى».

وذكرت مارى جميل، خادمة فى الدير، بمضيفة البركة: «أمكث فى الدير طوال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كى أنال بركة خدمة ضيوف ومحبى العذراء مريم بديرها بدرنكة، وأشارك مع الفتيات فى تحضير الطعام والوجبات التى تقدم بأسعار مخفضة للترحيب بزوار العذراء مريم، خلال فترة الاحتفال بعيدها».

3 ملايين زائر من مختلف دول العالم

قال الأب بيشوى أفا هيرمينا، الراهب بدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة، إن عدد زوار دير السيدة مريم العذراء بدرنكة، خلال فترة احتفالات الصوم، يتخطى ٣ ملايين زائر، مسيحيين ومسلمين من مختلف الدول.. لأن العذراء مريم حبيبة الجميع.

وأضاف الأب بيشوى: «هناك زوار يأتون فى عيد العذراء مريم من مختلف دول العالم، خاصة من إفريقيا وأوروبا، حبًا فى السيدة العذراء مريم، ونظرًا للأهمية التاريخية والسياحية والروحية لدير درنكة».

وأكد أن دير درنكة له منزلة خاصة فى قلب كل المصريين، لأن العائلة المقدسة كانت هنا، حيث جاءت أسيوط وقت الفيضان من خلال مركب إلى المغارة التى تتواجد فى هذا الدير، وعاشوا فى المغارة».

وأضاف أن هذا الدير كما رحب بالعائلة المقدسة عندما احتضن جبل درنكة العذراء مريم والسيد المسيح هروبًا من الحاكم هيرودس، يرحب بكل المصريين خاصة أن الشعب المصرى مضياف بطبعه.

ولفت إلى أن هذا العام هناك جانب مبهج جديد أضيف للدير خلال فترة الاحتفال بعيد السيدة العذراء، وهو وجود أكبر تمثال للعذراء مريم فى مصر بدير درنكة.

وأوضح الأب بيشوى أفا هيرمينا: «تمثال العذراء مريم الجديد جرى بناؤه على طراز قبطى، نظرًا لوجوده بدير درنكة الدير القبطى الأرثوذكسى».

كما تحدث عن خدمات الضيافة المخفضة التى يقدمها الدير لضيوف وزوار دير العذراء مريم بجبل درنكة، خلال احتفالات العام الحالى: «هذه الخدمات المخفضة موجودة بالدير منذ الراحل الأنبا ميخائيل المطران السابق لأسيوط، وجرى استكمال نفس النهج فى عهد الأنبا يوأنس، أسقفنا الحالى بأسيوط».

وتابع: «خدمات الضيافة المدعمة من جانب الدير لزوار درنكة، تأتى بهدف تخفيف النفقات للأسر التى تحب زيارة دير درنكة، خاصة مع غلاء الأسعار، لذلك تقدم ضيافة الدير ساندوتشات بأسعار زمان، فقط بجنيه واحد أو اثنين، وذلك لتأكيد محبة دير درنكة لزوار العذراء مريم».

وأكد أنه يوميًا خلال فترة صوم العذراء، تقام فى الدير صلوات قداسات ونهضات روحية مسائية، كما يلتف الأقباط حول صورة العذراء مريم فى الدورة بالأيقونات على جبل درنكة يوميًا، حتى يوم الليلة الكبيرة لعيد العذراء وهى ختام الصوم، الذى استمر ١٥ يومًا متصلة».

نذور فى محبة الشفيعة.. شموع وأموال وذبائح

على باب مكتب النذور فى دير العذراء مريم بجبل درنكة، ستجد المئات من الأقباط، منهم من يحمل الشموع وآخرون ينذرون المال أو الذبائح، حبًا فى العذراء مريم، ووفاءً لنذور استجابة صلواتهم عند الله.

وقالت أمل سعيد، زائرة، إنها نذرت إشعال شموع سنويًا فى عيد العذراء مريم، موضحة: «كنت لا أستطيع الإنجاب، ودعوت الله وتشفعت بالقديسة مريم العذراء، حتى رزقت بابنى كيرلس، ومنذ ذلك الحين أحرص على إشعال الشموع أمام أيقونة العذراء بمغارة درنكة فى كل عام، بالتزامن مع عيدها».

وقال زائر آخر، إنه يخصص مبلغًا ماليًا كنذر سنوى فى عيد العذراء مريم، ويفعل ذلك منذ ٥ سنوات، وفضل عدم نشر اسمه، لأن ما يفعله سر بينه وبين الله والعذراء.

وأضاف الزائر: «فصلت من عملى تعسفيًا، دون أسباب حقيقية، وفقدت الأمل نهائيًا فى العودة، ومع حرصى الدائم على خدمة اaلعذراء مريم فى ديرها بدرنكة، كنت أتوسل إلى الله أن أعود إلى عملى من جديد، حتى أستطيع الإنفاق على أسرتى وأبنائى، وتقدمت بشكوى ورفعت قضية وكان الأمل ضعيفًا، لكن حكمت المحكمة لصالحى وعُدت إلى عملى، بعد صلوات إلى الله وتوسل بشفاعة العذراء مريم، القديسة المعينة لنا فى كل وقت».

وأكد سمير ونس، زائر، أن نذره السنوى هو خدمة ضيوف وزوار دير العذراء درنكة، موضحًا: «أقيم خارج مصر، وأحرص على زيارة الدير سنويًا فى هذا التوقيت، وأخدم زوار الدير، لأننى أحب العذراء مريم».