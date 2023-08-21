محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: «ديسانتس» الأكثر حظاً في الانتخابات الأمريكية المقبلة

قال الدكتور توفيق حميد، المحلل سياسي، إنه يتوقع فوز المُرشح رون ديسانتس، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونسب ذلك إلى عدة عوامل تصب جميعها في صالحه.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأكد الدكتور توفيق حميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أنصار “ترامب” في حال عدم تمكن الأخير من الترشح للانتخابات، سيدعمون “ديسانتس”، مُشيرًا إلى أن المشاكل التي تدور حول الحزب الديمقراطي سوف تكون في صالح “ديسانتس”.

وأضاف أن هناك حالة من الغضب الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر جلية عبر “السوشيال ميديا”، خاصة بعد تصريحات الحزب الجمهوري حول رغبته في تطبيق مناهج خاصة بالمثلية في المراحل التعليمية المختلفة.

أنصار “ديسانتس”

وأضاف أنه إذا قام “ترامب” في النهاية بالإدلاء بصوته لـ “ديسانتس" فسوف تقوم الفئات المؤيدة له بالانضمام لصفوف هذا المرشح أيضاً، وبالتالي لن يستطيع آنذاك أي مرشح أمريكي التغلب على ديسانتس.