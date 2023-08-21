الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الخوف من العقوبات الاقتصادية وراء سعي الدول للانضمام لـ"بريكس"

بريكس
بريكس

قال الخبير الاقتصادي إسلام شاهين إن الكثير من دول العالم تسعى إلى الالتحاق بمحموعة بريكس الاقتصادية ويرجع هذا السعي إلى مجموعة من العوامل السياسية والاستراتيجية والجيوسياسية لهذه الدول.

قوة بريكس الاقتصادية 

أضاف شاهين، خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الدول المنضمة، حاليًا، لبريكس مثل الصين، جنوب أفريقيا، البرازيل، الهند، روسيا لهم قوة اقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أضاف أن الكثير من دول العالم تخشى أن تطبق عليها أي عقوبات اقتصادية مثلما يحدث مع روسيا الآن، لهذا نتيجة هذه العوامل تسعى الدول إلى الانضمام سريعًا.

القوة العالمية الاقتصادية

وأشار إلى أن الدول المنضمة لبريكس حجم السكان لديهم 3 مليارات نسمة من إجمالي 8 مليارات نسمة لباقي دول العالم، أي يشغلون 42٪ من إجمالي سكان العالم، وبالتالي حجم الاستهلاك السلعي لهذه الدول مرتفعة بصورة كبيرة.

إسلام شاهين الخبير الاقتصادي اكسترا نيوز مال وأعمال

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