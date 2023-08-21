الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد منحه الدكتوراه الفخرية.. البابا تواضروس: «سعيد بزيارة المجر»

البابا تواضروس
البابا تواضروس

عُقِد مؤتمر صحفي لقداسة البابا تواضروس الثاني في جامعة بازمان بيتر المجرية، بعد منحه درجة الدكتوراه الفخرية.

حضر المؤتمر إلى جانب قداسة البابا السيد شاميين چولت، نائب رئيس مجلس الوزراء، ونائب عميد كلية الآداب بالجامعة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء التحية لقداسة البابا، كما وجه تحية باسم الحكومة المجرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم أعطى قداسة البابا الكلمة التي قال فيها: "سعيد في هذا الصباح المبارك بزيارة هذه الجامعة العريقة، وممتن بتقديمها لي وللكنيسة القبطية شهادة الدكتوراه".

وأضاف: "أنا سعيد بزيارة المجر وبالزيارات الرسمية التي قمت بها، وكانت سعادتي بالغة بحضور احتفالات المجر بالعيد القومي، وحضوري القداس الاحتفالي، ومشاركة الوفد القبطي في هذا الاحتفال الكبير".

ولفت: يتبقى لنا مقابلة رئيسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ونقضي اليوم الأخير من الزيارة في كنيستنا القبطية ببودابست.

ومن جهته، قال نائب عميد كلية الآداب: "قداسة البابا تواضروس، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، تدعم الجامعة تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات".

وتابع: "شرف كبير لنا أن نقدم درجة الدكتوراه الفخرية للقادة المسيحيين، وقداسة البابا يبني الجسور بين المسلمين والمسيحيين، ويشرفنا أن يزور جامعتنا، هو بدأ من الصيدلة كعلم مادي، وأصبح بابا للمسيحيين الأقباط".

وأضاف: "كانت دراسته العلاج، وهو الآن يعالج الأقباط في كل أنحاء العالم روحيًا، العالم كله يحتاج إلى معالجين روحيين مثل قداسة البابا".

واختتم: "يشرفنا أن يصبح الدكتور الفخري لكليتنا كلية الآداب".

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