الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام السقا يطل على متابعيه بصورة من الحرم المكى

الفنان عصام السقا
الفنان عصام السقا أمام الكعبة المشرفة

أتم الفنان عصام السقا فريضة العمرة، حيث نشر صورة، عبر إنستجرام، وهو يرتدي ملابس إحرام العمرة وبجانب الكعبة المشرفة، معبرًا عن سعادته وشكره لله على تمكينه من أداء هذه الفريضة.

وعلق "السقا" على صورته بإنستجرام قائلاً: "اللهم تقبل يارب وارزقنا الخير والنجاح والرضا يارب العالمين❤️ 🕋"، كما علق على نفس الصورة بحسابه على فيسبوك وكتب: "اللهم إنى قد قصدت بيتك، أريد عمرةً، تغفر لى بها ذنبي، وتستر لى بها عيبي، وتفرج همي، وتقضى ديني، وتجب دعوتى يا كريم".

الفنان عصام السقا أمام الكعبة المشرفة

لقيت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعي عصام السقا، حيث توالت التعليقات متمنية له القبول والبركة.

ونشر "السقا" خلال الأيام الماضية عددا من الصور، خلال أدائه مناسك العمرة، ومن بينها صورة زيارته لقبر النبي، وعلق عليها: "من عند رسول الله، ربنا يجبر بخاطركم ويحقق أحلامكم، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، اللهم امين".

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