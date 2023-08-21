البابا تواضروس يلتقي نيافة الانبا برنابا أسقف تورينو وروما

على هامش زيارته للمجر..

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الإثنين، على هامش زيارته للمجر، نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، الذي قدم لقداسته تقريرًا عن إيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، بعد نياحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف الإيبارشية والدير.

يذكر أن قداسة البابا كلف صاحبي النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما والأنبا أرساني أسقف هولندا بالإشراف على إيبارشية جنوبي ألمانيا والدير، عقب نياحة نيافة الأنبا ميشائيل.

وفي وقت سابق، استقبلت كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر، بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له.

وأعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها لقداسة البابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة الهامة وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

ومن جهته، عبر قداسة البابا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالحفاوة التي لاقاها من الجميع في المجر. مقدمًا الشكر لرئيسة الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية لقداسته.

وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي منطقة نهر الدانوب.

حضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

وفي ختام الزيارة سجل قداسة البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.