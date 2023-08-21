زراعة 75 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" واستمرار أعمال التجميل والنظافة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة، زراعة الأشجار المثمرة والزينة ضمن تنفيذ فعاليات وأعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة،، ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار حيث تمت زراعة 75 شجرة مثمرة وزينه بالطريق الدائري في زمام حي غرب المدينة بالحارة الوسطى للطريق.

كما قامت أداره تخطيط وتجميل المدينة بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائري كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع أداره الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين حيث قامت إدارة الكورنيش بمطاري برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.

كما رفعت إدارة الطريق الدائري القمامة من نقاط تجميعها وتم رفع الأتربة من على جانبي الطريق ومن الحارة الوسطى للطريق الدائري من أول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام بحضور رئيس إدارة الطريق الدائري.

وأكد رئيس المركز أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء وتتم متابعتها لحظيًا لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير الميادين، وتكثيف حملات النظافة اليومية بالمراكز والقرى.

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