الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تفتش على 165 ألف منشأة خلال عام

وزارة العمل
وزارة العمل

قامت وزارة العمل، ضمن جهودها في التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل، بالتفتيش على 165 ألف و311 منشأة، يعمل بها نحو 954 ألفا و337 عاملا، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023.

كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة، بتحرير 12 ألفا و494 محضرا للمنشآت المخالفة، في حين تم التفتيش على 23 ألفا و679 منشأة، يعمل بها أطفال، وتحرير 1116 محضرا للمنشآت المخالفة منها.

وفي إطار توعية صاحب العمل والعامل بحقوقهم وواجباتهم، أوضحت الوزارة خلال آخر إحصاء صادر عنها، أن نظمت 251 ندوة توعية، استفاد منها 6812 عامل وعاملة.

كما أبرمت خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، نحو 20 اتفاقية عمل جماعية، استفاد منها 12 ألفا و463 عاملا، ونجاح 44 مفاوضة.

وكانت قد نجحت وزارة العمل خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، في الانتهاء من تطوير وتجهيز 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة، منها 5 وحدات على 3 مهن هي صيانة الموبايل، وصيانة الحاسب الآلي، واللغات، ووحدة تدريب على مهنة التبريد والتكييف، وأخرى للتدريب على إعداد الوجبات السريعة، وذلك استعدادا لإطلاقها داخل عدد من المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتدريب الآلاف من الشباب على 49 مهنة تحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لمبادرة مهنتك مستقبلك.

كما أبرمت الوزارة خلال ذلك العام، عددًا من بروتوكولات التعاون مع ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية في الداخل والخارج، للتدريب من أجل التشغيل.

كما وفرت وزارة العمل، نحو 91 ألفًا و144 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، عن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة بـ9 بلدان عربية وأوروبية.

كما نجحت الوزارة وفقًا لآخر إحصاء لها، في تشغيل 478 ألفًا و857 مصريًا، وذلك من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال المدة المذكورة.

 وأسهمت الوزارة في خفض معدل البطالة، حيث قامت بتشغيل 593 ألفًا و859 شابًا وفتاة، وذلك عن طريق النشرة القومية للتشغيل، ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات.

كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة، بتعيين 8 آلاف و303 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص.

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