"الدفاع الروسية" تعلن مقتل أكثر من 500 جندى أوكرانى خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي، إن القوات الروسية تمكنت من صد هجمات قوات أوكرانية، وعززت مواقعها على طول محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، أمس، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك 160 عسكريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه كراسنو- ليمان، قتلت القوات الروسية حوالى 75 عسكريا أوكرانيا.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي أحبط هجومين في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في مقاطعة لوغانسك.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب في مقاطعة دونيتسك.

وفي مقاطعة زابوروجيه صدت القوات الروسية 5 هجمات نفذها "اللواء الجوي 82" من الاحتياطي الاستراتيجي للقوات الأوكرانية، ودمرت مستودعا للذخيرة، كما تم القضاء على أكثر من 80 جنديا.

وعلى محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 225 عسكريا، والعشرات من المدافع ذاتية الحركة والمعدات العسكرية.