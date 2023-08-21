الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية" تعلن مقتل أكثر من 500 جندى أوكرانى خلال 24 ساعة

أوكرانيا
أوكرانيا

 قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي، إن القوات الروسية تمكنت من صد هجمات قوات أوكرانية، وعززت مواقعها على طول محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، أمس، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك 160 عسكريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه كراسنو- ليمان، قتلت القوات الروسية حوالى 75 عسكريا أوكرانيا.

 وتابعت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي أحبط هجومين في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في مقاطعة لوغانسك.  

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب في مقاطعة دونيتسك.

وفي مقاطعة زابوروجيه صدت القوات الروسية 5 هجمات نفذها "اللواء الجوي 82" من الاحتياطي الاستراتيجي للقوات الأوكرانية، ودمرت مستودعا للذخيرة، كما تم القضاء على أكثر من 80 جنديا.

وعلى محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 225 عسكريا، والعشرات من المدافع ذاتية الحركة والمعدات العسكرية.

وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية قوات أوكرانية الجيش الروسي منطقة تشيرفونايا ديبروفا مقاطعة لوغانسك طائرة اوكرانية

الأكثر قراءة

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

أولياء أمور لاعبى الدورى الأمريكى يشتكون ميسى

محافظ المنوفية: غلق مخبز بلدى بقويسنا وتحرير 200 محضر تموينى مخالف

"الدستور" ترصد خطورة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا

"دروس في الطيران الحر".. رواية جديدة لمريم وليد عن دار روافد

مرتكب مذبحة الوراق يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟