الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول فعاليات حملة الـ1000 كيلو للتوعية بسرطان عنق الرحم

الدكتور محمد إبراهيم
الدكتور محمد إبراهيم العزب

أعلن الدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن جدول فعاليات حملة الـ1000 كيلو بالمحافظات المستهدفة للتوعية بسرطان عنق الرحم وغيرها من السرطانات الأخرى، حيث ستكون البداية من محافظة الإسكندرية يومي 15 و16 سبتمبر، ومحافظة بني سويف يومي 6 و7 أكتوبر، ومحافظة المنيا يومي 20 و21 من نفس الشهر، ومحافظة أسيوط يومي 3 و4 نوفمبر، وسوهاج يومي 17 و18 من نفس الشهر نوفمبر، ومحافظة قنا يومي 1 و2 ديسمبر، ومحافظة الأقصر 15 و16 ديسمبر، ومحافظة أسوان 22و23 ديسمبر، وأخيرًا القاهرة يومي 5 و6 يناير.

وأكد رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أنه عند الوصول لمحافظة القاهرة سيتم عمل التوعية والجلسات بالمنتدى العربي لصحة المرأة في دورته الثالثة، وسيتم من خلاله الإعلان عن نتائج الحملة، وكذلك عقد مؤتمر طبي لكافة الكوادر الطبية التي عملت بالوحدات للتدريب ورفع الكفاءة الطبية من خلال مؤتمر «فيمي هيلث الطبي» في دورته الثانية في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

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