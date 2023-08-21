منتخب الكاراتيه يحصد 37 ميدالية في البطولة الإفريقية بالمغرب

احتل منتخب مصر الأول للكاراتية المركز الثاني في بطولة إفريقيا، التي استضافتها دولة المغرب في الفترة من 13 وحتى 20 أغسطس الجاري.

واختتم المنتخب المصري للكاراتيه منافسات البطولة الإفريقية للكبار، بحصوله على 15 ميدالية متنوعة في اليوم الأخير.

وجاء المنتخب المصري للكاراتية في المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و8 ميداليات برونزية.

وحقق المنتخب 7 ميداليات ذهبية في اليوم الأخير، وهم: ”كريم غالي في كاتا فردي، يوسف عماد في وزن -84 ك، عبد الله ممدوح في وزن -75 ك، ريم سلامة في وزن -50 ك، أحلام حمدي في وزن -55 ك، دهب علي في وزن -61 ك، وفريق الجماعي كوميتيه رجال”.

كما حقق المنتخب 7 ميداليات فضية وهم: ”فريق كاتا جماعي رجال، فريق كاتا جماعى سيدات، آية هشام في كاتا فردي، عمر علاء في كوميتيه وزن -60 ك، علي الصاوي في كوميتيه وزن -67 ك، منة شعبان في وزن +68 ك، علا متولي في وزن -68 ك”.

بينما حصل اللاعب طه طارق على الميدالية البرونزية في وزن +84 ك.

وقدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الشكر والتهنئة للاعبين مؤكدًا على أنهم بذلوا قصارى جهدهم لرفع العلم المصري وتحقيق المزيد من الميداليات.

كما قدم "الدهراوي"، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على دعمهم المستمر والمتواصل للاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد، إن تلك البطولة كانت احتكاك قوي للاعبين من أجل الاستعداد الجيد والتجهيز القوي لمنافسات بطولة العالم بالمجر المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل.