الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في بيان رسمي.. برشلونة يعلن توصله لاتفاق مع إيندهوفن بشأن إعارة سيرجينو ديست

سيرجينو ديست
سيرجينو ديست

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، عن انتقال الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينو ديست، لاعب الفريق، إلى صفوف إيندهوفن الهولندي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي الكاتالوني، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، "توصل إف سي برشلونة وآيندهوفن إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب سيرجينو ديست حتى 30 يونيو 2024".

وأضاف برشلونة في بيانه، أن النادي الهولندي لديه خيار بشأن تحويل الصفقة إلى انتقال دائم، مع احتفاظ نادي برشلونة بالحق في نسبة مئوية من أي عملية بيع مستقبلية للاعب".

وكان اللاعب الدولي الأمريكي المولود في هولندا، قد انضم لبرشلونة، في أكتوبر عام 2020، قادمًا من أياكس أمستردام.

وانتقل "ديست" البالغ من العمر 22 عامًا  إلى صفوف ميلان الإيطالي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، في صيف عام 2022، قبل أن يعود مرة أخرى لموطنه الأصلي ليلعب مع أيندهوفن.

وخاض ديست، 72 مباراة خلال مشواره مع برشلونة، سجل خلالها 3 أهداف.

برشلونة الإسباني برشلونة سيرجينو ديست آيندهوفن ميلان

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