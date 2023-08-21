الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 238 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

المخالفة
المخالفة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحرير 238 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية. 

يذكر أن الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، قد تمكنت من ضبط 10 آلاف و647 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 131 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 115 قضية متنوعة، وضبط كل المخالفات، أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبان، محلات بدون ترخيص».

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