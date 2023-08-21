الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس "لص المدارس" فى المعادى 4 أيام على ذمة التحقيقات

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المدارس في منطقة المعادى، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المعادى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المستخدمة فى الواقعة.

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