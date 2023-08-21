الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس الأب المتهم بقتل طفلته فى السلام 15 يومًا

جريدة الدستور

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السلام تجديد حبس الأب المتهم بقتل ابنته الرضيعة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن اعتدى عليها بوصلة ضرب مبرح بسبب بكائها المستمر. 

وقال المتهم، في جلسة تجديد حبسه، إنه لم يقصد قتل ابنته، معقبا: "كنت بأدبها عشان شقاوتها وبتبكى كتير". 

وتبين أن المتهم قام بالاعتداء على ابنته بوصلة تعذيب أسفرت عن إصابتها بإصابات بالغة أدت إلى حدوث نزيف داخلي لها وهبوط حاد في الدورة الدموية، لفظت أنفاسها الأخيرة على أثره.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من مسئول غرفة عمليات النجدة، بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب".

وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعه تبلغ من العمر عاما واحدا.

جرى ضبط الأب المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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