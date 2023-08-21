قبل انطلاقه بأيام.. الاستعدادات النهائية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يعكف صناع مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، على التحضيرات والتجهيزات النهائية قبل انطلاق دورته الـ 31 الجديدة، والتي تبدأ الجمعة المقبل وتستمر لمدة 14 يوما حتى يوم 7 من سبتمبر.

وتزينت القلعة بصور مطربي الحفلات وجرى وضع بوسترات منفردة لنجوم الحفلات على البوابات الخاصة بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام المهرجان وسط تشديدات أمنية مكثفة نظرا للإقبال الشديد من الجمهور على الحفلات.

وبدأت إدارة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، فى إعداد مسرح محكى القلعة لاستقبال الحفلات حيث يتم حاليا بناء الديكورات الخاصة بالحفلات إضافة إلى تجهيز المقاعد والإضاءة وغيرها من التجهيزات اللازمة للحفلات.

جدول حفلات مهرجان القلعة

الجمعة 25 أغسطس

مراسم الافتتاح والتكريم.

الفنانة فايا يونان وفرقتها.

الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر.

السبت ٢٦ أغسطس

أوركسترا القاهرة السيمفوني- قيادة محمد سعد باشا.

فريق وسط البلد.

الأحد ۲۷ أغسطس

الفنانة الكبيرة نادية مصطفى وفرقتها.

الفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة مصطفى حلمى.

الإثنين ٢٨ أغسطس

الفنانة سيمون وفرقتها.

هشام عباس وفرقته.

الثلاثاء ۲۹ أغسطس

الفنان عز الأسطول وفرقته.

الفنانة منى بوركهارد مع أوركسترا "لاس انکافتا دوراس".

المطرب مصطفى حجاج وفرقته.

الأربعاء ٣٠ أغسطس

الفنان مصطفى شوقى وفرقته.

الفنان أحمد جمال وفرقته.

الخميس ٣١ أغسطس

نجوم الأوبرا للموسيقى العربية (سهرة مع العندليب).

الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة محمد الموجى.

الجمعة 1 سبتمبر



الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها

10 مساء الفنان عزيز مرقة وفرقته.



السبت ٢ سبتمبر

الفنان سعيد الأرتيست وفرقته.

كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة".

الفنان الكبير وليد توفيق وفرقته.



الأحد 3 سبتمبر

الفنان هشام خرما وفرقته.

الفنانة غالية بن على وفرقتها.



الإثنين 4 سبتمبر

المنشد أحمد العمري وفرقته.

الشيخ ياسين التهامي وفرقته.



الثلاثاء 5 سبتمبر

الفنانة عبير نعمة.

الفنان محمد محسن بمصاحبة me Symphony Orchestra قيادة أحمد عويضة.



الأربعاء 6 سبتمبر

مجموعة التشيللو State of Harmony.

الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.

10 مساء الفنانة لينا شاماميان وفرقتها.

الخميس ٧ سبتمبر

- كورال مركز تنمية المواهب.

- الموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ناير ناجي.

يذكر أن مهرجان القلعة الذي انطلقت دورته الأولى عام 1990، يعد من أشهر المهرجانات الفنية الموسيقية، جماهيريًا.