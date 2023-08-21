تسليم جثمان شاب إلى ذويه بعد مصرعه على يد جاره بقطور

أمرت نيابة قطور بتسليم جثمان شاب إلى ذوية بعد مقتله على يد جاره بمنطقة سيدي خليل بقرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور بسبب مشادة كلامية بينهم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ عن مقتل شاب على يد جاره بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم بقرية نشيل التابعة لدائرة مركز قطور.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مقتل شاب على يد جاره مستخدما سلاح "خرطوش" بطلق ناري في الرقبة واثنين بمنطقة البطن، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، وفر المتهم هاربا.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يدعى "ب. ا" في العقد الثالث من العمر، والمتهم يدعى "ع. ر" في العقد الرابع من العمر.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتوقيع الكشف من قبل الطب الشرعي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.