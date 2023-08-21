الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسافرون للسياحة: مدينة مرسى علم لديها فرص واعدة لتكون أكبر مدينة سياحية فى المنطقة

جريدة الدستور

 

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن مدينة مرسى علم تعد كأكبر منتجع سياحى متنوع يستطيع أن ينافس بقوة للسيطرة على السياحة بالمنطقة واستثمار تميز الأنماط السياحية المتنوعة بمرسى علم مثل السياحة الشاطئية والبيئية والمحميات والجبال والشعاب المرجانية والحياة البحرية الرائعة ورحلات السفاري.

وأشار عبد اللطيف إلى أن مدينة مرسى علم لديها فرص واعدة لتكون أكبر مدينة سياحية فى المنطقة من حيث عدد السياح ونسب الإشغالات من مختلف الجنسيات وتعد أقوى وأكبر منتجع سياحى متنوع يستطيع أن ينافس بقوة للسيطرة على السياحة الموجودة على البحر الأحمر.

 

وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أن مدينة مرسى علم تضم حوالي 71 فندقًا تقريبا منها ما هو يعمل بكامل طاقته وآخر تحت الإنشاء يحتاج إلى تمويل من البنوك ورغم أن المدينة تمتد بطول 400 كيلو متر على ساحل البحر الأحمر فإنها تحتاج إلى خدمات عامة من أسواق تجارية وأكثر من ممشى سياحي وأكثر من مارينا بطول الساحل ووسائل ترفيه خارج الفندق الذي يقيم فيه السائح؛ لأنه لا يوجد أي برامج ترفيهية للسائح بعد الساعة الثامنة مساء خارج الفندق.

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