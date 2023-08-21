تحريات أمنية لكشف ملابسات إصابة عامل بحروق في الصف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة عامل بحروق خلال عمله بمصنع حديد في الصف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا بنقل عامل إلى المستشفى مصابا بحروق بمنطقة الصف.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصاب خلال عمله بمصنع حديد في الصف، تعرض للإصابة من فرن لصهر الحديد، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.