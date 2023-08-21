الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"فيديو" يتسبب في مشاجرة داخل محل حلاقة بالتجمع

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع؛ بسبب نشر فيديو لعميل بدون أذنه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وتبين من خلال الفحص، نشوب مشادة كلامية بين عمال محل حلاقة وشاب بسبب قيامهم بنشر فيديو له أثناء الحلاقة داخل المحل دون أذنه، وعندما توجه إليهم برفقة عدد من أصدقائه لمعاتبتهم نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى على إثرها عمال المحل على الشاب وأصدقائه بأمواس الحلاقة، ما تسبب في إصابة الشاب و2 من صدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

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