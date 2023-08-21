إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية فى السلام

أصيب شخصان بسبب حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية أعلى الطريق فى السلام، ونُقلا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين واصطدامه بسيارة ودراجة بخارية، ونتج عنه إصابة شخصين ونقلا إلى المستشفى.