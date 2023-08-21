الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خنقتها بالإيشارب.. اعترافات المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر

ضبط متهم
ضبط متهم

"مشادة كلامية السبب وخنقتها"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بخنق زوجته بايشارب في الجيزة، وذلك بعدما حاول إيهام الجميع أن الوفاة طبيعية، وبكى بجوار جثتها بدموع التماسيح، لكن الشرطة كشفت جريمته وضبطته.

وكشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفية وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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