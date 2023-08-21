الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش السوداني: مقتل مئات من "قوات الدعم" حاولوا اقتحام مقر سلاح المدرعات

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، مقتل وإصابة المئات من قوات للدعم السريع حاولت اقتحام مقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بالخرطوم، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهد الصراع في السودان اندلاع اشتباكات عنيفة، بين قوات الجيش السودانى، والدعم السريع، بمحيط منطقة المهندسين بأم درمان.

وأعلن الجيش شن هجوم مدفعى كثيف على مواقع قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، حيث دوت انفجارات في وسط وجنوب المدينة، التي شهدت تصاعدا لأعمدة الدخان جراء القصف، واستهدفت المدفعية الثقيلة المتمركزة بقاعدة كررى العملياتية أقصى شمال أم درمان، أمس الأول، نقاط انتشار قوات الدعم السريع في عدد من مناطق جنوب وشرق وغرب أم درمان.

الجيش السوداني مجمع الذخيرة قوات الدعم السريع

الأكثر قراءة

النقل تصدر بيانًا بشأن الصورة المتداولة لتناول بعض العاملين الطعام على إحدى "البوابات الإلكترونية"

أهم 4 مناطق عمل لـ"أباتشى" فى مصر

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعترض طائرة مسيرة فوق قطاع غزة

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-8-2023 فى محافظات مصر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة