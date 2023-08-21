الجيش السوداني: مقتل مئات من "قوات الدعم" حاولوا اقتحام مقر سلاح المدرعات

أعلن الجيش السوداني، مقتل وإصابة المئات من قوات للدعم السريع حاولت اقتحام مقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بالخرطوم، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهد الصراع في السودان اندلاع اشتباكات عنيفة، بين قوات الجيش السودانى، والدعم السريع، بمحيط منطقة المهندسين بأم درمان.

وأعلن الجيش شن هجوم مدفعى كثيف على مواقع قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، حيث دوت انفجارات في وسط وجنوب المدينة، التي شهدت تصاعدا لأعمدة الدخان جراء القصف، واستهدفت المدفعية الثقيلة المتمركزة بقاعدة كررى العملياتية أقصى شمال أم درمان، أمس الأول، نقاط انتشار قوات الدعم السريع في عدد من مناطق جنوب وشرق وغرب أم درمان.