المطربة سمر طارق تحيى حفلا غنائيا بمهرجان العلمين الخميس المقبل (فيديو)

تقدم المطربة سمر طارق، حفلا غنائيا ضمن الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين الجديدة، يوم الخميس المقبل 24 أغسطس.

وأعلنت شركة تذكرتي توافر التذاكر عبر موقعها الإلكتروني.

وفى وقت سابق أحيا النجم حكيم واحدة من أقوى حفلات مهرجان العلمين فى دورته الأولى، والتى رفعت شعار "كامل العدد"، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها الجمهور منها "ولا واحد ولا مية" و"الليلة دى أحلى ليلة" و"حلاوة روح" و"الحق عليه" و"بينى وبينك" و"ليلة بمبى" و"قاسى قاسى".

واستعاد النجم حكيم، خلال حفله بمهرجان العلمين ذكريات أغانيه القديمة، منها "افرض مثلا" و"آه يا قلبى"، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتصفيق حاد.