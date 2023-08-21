الهند تفرض ضريبة ضخمة على صادرات البصل حتى نهاية العام

قالت وزارة المالية الهندية في إشعار، إن الحكومة ستفرض بأثر فوري رسوم تصدير بنسبة 40 بالمئة على البصل حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لتحسين التوافر المحلي للخضروات، وفي وقت يوسع فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي من جهود حكومته لكبح جماح التضخم قبل انتخابات مهمة.

وستساعد الرسوم التي تفرضها أكبر دولة مصدرة للبصل في العالم، نيودلهي على خفض الأسعار المحلية قبل انتخابات الولاية الرئيسية في وقت لاحق من هذا العام، لكنها ستجبر المشترين الآسيويين على دفع المزيد من الأمول؛ لأن المصدرين الإقليميين الآخرين لديهم إمدادات محدودة.

وقال أجيت شاه، وهو مصدر مقيم في مومباي: "ستجعل رسوم التصدير البصل الهندي أغلى من مثيلاتها من باكستان والصين ومصر، سيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى انخفاض الصادرات والمساعدة في خفض الأسعار المحلية".

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كميات البصل في الأسواق المحلية.

قفز متوسط سعر الجملة للبصل في الأسواق الرئيسية بنسبة 20 بالمئة تقريبًا من يوليو إلى أغسطس، إلى 2400 روبية (28.87 دولارًا) لكل 100 كجم بسبب مخاوف من عدم انتظام هطول الأمطار الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الغلة.

قفزت صادرات الهند من البصل في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 63 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.46 مليون طن متري.

وشهر أغسطس في الهند يتجه لأن يكون الأكثر جفافًا منذ أكثر من قرن، مع احتمال استمرار هطول أمطار شحيحة في مناطق واسعة لأسباب منها نمط طقس النينيو، بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الأرصاد.

تعتمد دول مثل بنجلاديش ونيبال وماليزيا والإمارات وسريلانكا على الشحنات الهندية، ويستخدم البصل للأطباق التقليدية الأساسية في جميع أنحاء آسيا مثل البرياني في باكستان والهند، والبيلكان في ماليزيا وكاري السمك في بنجلاديش.

وارتفع التضخم في الهند إلى مستوى غير مسبوق منذ 15 شهرًا مما دفع الحكومة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الغذاء المتنامية.

وتعهد مودي في خطاب للأمة يوم الثلاثاء الماضي بمكافحة التضخم، فيما يسعى إلى البقاء في المنصب لولاية ثالثة والفوز في الانتخابات الوطنية العام المقبل.