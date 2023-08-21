جمال عبدالحميد يتقدم باستقالته من مجلس إدارة الزمالك

قدم جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، استقالته لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك عقب استقالة باقي أعضاء المجلس.

وقال جمال عبدالحميد، في استقالته: تشرفت بالعمل بمجلس إدارة نادي الزمالك مع رئيس ومجلس إدارة محترم، لكن الظروف كانت صعبة.

نص استقالة جمال عبدالحميد من مجلس إدارة نادي الزمالك

وأضاف: لذلك أتقدم باستقالتي من مجلس إدارة نادي الزمالك، لنفس الظروف التي ذكرت في الاستقالة الجماعية من أعضاء المجلس، متمنيًا لنادينا الحبيب كل التقدم والازدهار في الفترة القادمة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم باستقالة جماعية، أمس السبت، بعد الأحداث التي شهدها مجلس الإدارة على مدار الشهور الماضية، والتي أثرت على استقرار النادي ومجلس إدارته وفرقه الرياضية.