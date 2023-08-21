الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق البشبيشى لـ"الشاهد": عبدالمنعم أبو الفتوح إخوانى ولكنه يتلون مثل الحرباء

طارق البشبيشى
طارق البشبيشى

قال طارق البشبيشي، القيادى الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه خدع في عبدالمنعم أبوالفتوح، ووصفه بأنه إخواني ولكنه يجيد التلون مثل الحرباء. 

وأضاف "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبدالمنعم أبو الفتوح، كان يعادي الدولة الوطنية والجيش، مشيرًا إلى أن حادثة الحرس الجمهوري أثناء اعتصام رابعة، طالب الحكومة بالاستقالة، وإحالة المشير للتحقيق، فكان يريد هدم الجيش والدولة.

“أبو الفتوح” كان يجيد اللعبة التي أصبحت لا تخفى على أحد

وأكد أن "أبو الفتوح"، كان يجيد اللعبة التي أصبحت لا تخفى على أحد، فهو  بناووي، أي يتبع فكر حسن البنا، وهو أخطر من سيد قطب، لأن سيد قطب أفكاره كانت في الواجهة لكن البنا يتلون كالحرباء.

طارق البشبيشي بدالمنعم أبوالفتوح إخواني يجيد التلون لحرباء يعادي الدولة الوطنية

مواد متعلقة

جلال السعيد يكشف لـ"الشاهد" كيف أنقذ شهيد سكان عمارته من الموت بعد وفاته؟

جلال السعيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تفجير مديرة أمن القاهرة على يد الإخوان

جلال السعيد يكشف لـ"الشاهد" كيفية حماية مبنى محافظة القاهرة من عنف الإخوان

جلال السعيد لـ"الشاهد": المستشفى الميدانى برابعة تم تجهيزه على أعلى مستوى

جلال السعيد لـ"الشاهد": قرار فض اعتصام رابعة كان صائبًا

الأكثر قراءة

سناتور جمهورى: لهذا السبب لن تصوت أمريكا لترامب

البشبيشى لـ"الشاهد": الإخوان كانت تخترق المساجد بتلك الطريقة

طارق البشبيشى لـ"الشاهد": عبدالمنعم أبو الفتوح إخوانى ولكنه يتلون مثل الحرباء

الحماية المدنية فى أسوان تنجح فى السيطرة على حريق بقرية نوبية

استمرار أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقى.. وإشادة الأهالى

3 استقالات جديدة في الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة