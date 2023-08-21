طارق البشبيشى لـ"الشاهد": عبدالمنعم أبو الفتوح إخوانى ولكنه يتلون مثل الحرباء

قال طارق البشبيشي، القيادى الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه خدع في عبدالمنعم أبوالفتوح، ووصفه بأنه إخواني ولكنه يجيد التلون مثل الحرباء.

وأضاف "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبدالمنعم أبو الفتوح، كان يعادي الدولة الوطنية والجيش، مشيرًا إلى أن حادثة الحرس الجمهوري أثناء اعتصام رابعة، طالب الحكومة بالاستقالة، وإحالة المشير للتحقيق، فكان يريد هدم الجيش والدولة.

“أبو الفتوح” كان يجيد اللعبة التي أصبحت لا تخفى على أحد

وأكد أن "أبو الفتوح"، كان يجيد اللعبة التي أصبحت لا تخفى على أحد، فهو بناووي، أي يتبع فكر حسن البنا، وهو أخطر من سيد قطب، لأن سيد قطب أفكاره كانت في الواجهة لكن البنا يتلون كالحرباء.