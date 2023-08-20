الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 استقالات جديدة في الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

واصل مسؤلو نادي الزمالك التقدم باستقالات رسمية في الساعات الأخيرة إلى وزير الرياضة أشرف صبحي من مناصبهم داخل أروقة القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم باستقالة جماعية على خلفية أحداث عزل مرتضى منصور.

وتقدم أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي ومحمود خالد وإيهاب خضر القائمان بأعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك باستقالات من مناصبهم.

وجاء نص خطاب أحمد عبد الدايم كالتالي:

"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

أتقدم لسيادتكم باعتذاري عن الاستمرار في عملي كرئيس قطاع الشؤون الرياضية بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1 /10/2022.

برجاء تكليف لجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة "مديرية الشباب والرياضة بالجيزة"لاستلام بعض عقود لاعبي الفرق الرياضية حرصًا على المحافظة على عقود اللاعبين".

 

الزمالك استقالات مجلس الزمالك رحيل مجلس إدارة الزمالك

الأكثر قراءة

3 استقالات جديدة في الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة

كشف ملابسات مقطع فيديو اصطدام سيارة بسيدة في الإسكندرية

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الغاز الطبيعي العالمية

أستاذ علوم سياسية عن البيان الليبى المشترك: قاهرة الشرق نجحت في تهيئة الأوضاع

أمير كرارة ينافس على جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

موعد حفل على قنديل الجديد فى العلمين بعد تأجيله (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة