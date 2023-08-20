3 استقالات جديدة في الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة

واصل مسؤلو نادي الزمالك التقدم باستقالات رسمية في الساعات الأخيرة إلى وزير الرياضة أشرف صبحي من مناصبهم داخل أروقة القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم باستقالة جماعية على خلفية أحداث عزل مرتضى منصور.

وتقدم أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي ومحمود خالد وإيهاب خضر القائمان بأعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك باستقالات من مناصبهم.

وجاء نص خطاب أحمد عبد الدايم كالتالي:

"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

أتقدم لسيادتكم باعتذاري عن الاستمرار في عملي كرئيس قطاع الشؤون الرياضية بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1 /10/2022.

برجاء تكليف لجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة "مديرية الشباب والرياضة بالجيزة"لاستلام بعض عقود لاعبي الفرق الرياضية حرصًا على المحافظة على عقود اللاعبين".