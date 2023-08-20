موعد حفل على قنديل الجديد فى العلمين بعد تأجيله (فيديو)

أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح حجز تذاكر عرض ستاند آب كوميدي علي قنديل، في موعده الجديد، الموافق 24 أغسطس الجاري.

وكان المقرر عرض الحفل يوم 17 أغسطس الجارى، مع المطرب محمد محسن، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، لكن تم تأجيله.

يفاجئ مهرجان العلمين الجديدة جمهوره، خلال الأسبوع الجارى، بسلسلة من الفعاليات والحفلات الغنائية وأنشطة مسرح الشارع، فضلًا عن البطولات الرياضية، وهى الفعاليات التى تتناسب مع جميع الأذواق والشرائح والأعمار.

ونجح المهرجان فى تقديم عدة فعاليات مميزة خلال الفترة الماضية، تتضمن عددًا من الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية والفعاليات الأخرى التى حظيت بمتابعة كبيرة من الجمهورين المصرى والعربى.