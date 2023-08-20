غدًا.. "الصحفيين" تنظم حفل عيد ميلاد جماعي لشيوخ المهنة

أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي، لشيوخ المهنة مواليد شهري يوليو وأغسطس، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الاثنين، على أن يكون ذلك تقليدًا شهريًا تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

وقال رئيس اللجنة إن الاحتفال الجماعى بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمشتغلين والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

أضاف أن الفاعلية ستكون شهرية وهذا الشهر يتم تكريم مواليد يوليو وشهر اغسطس، داعيًا الاساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة لأعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.