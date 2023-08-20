صحيفة سعودية تكشف سبب تعطل انتقال طارق حامد للوحدة

كشفت تقارير صحفية سعودية سبب تعطل صفقة انتقال طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة، إلى الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج اللاعب من حسابات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عقب التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن هناك حالة غضب شديدة من جانب لجنة الاستقطابات برابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ بسبب دخول نادي الوحدة في مزايدة على نادي الطائي فيما يتعلق بصفقة النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال السابق.

وكان الطائي قد قدم عرضًا لضم اللاعب قبل أن يدخل الوحدة ويقدم عرضًا أكبر.

وعلى الرغم من إعلان الوحدة السعودي، التعاقد مع إيجالو منذ أيام إلا أن لجنة الاستقطابات مازالت غاضبة من تصرف إدارة النادي السعودي.

وقررت تعليق الطلب المنقدم منه بشأن التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.