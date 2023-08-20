الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 4000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة العمل، عن توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة، براتب يبدأ من 4000 جنيه، وذلك بإحدى شركات المواد الغذائية.


وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 20 مدير فرع، 20 مساعد مدير فرع، 20 مسئول وردية، و45 موظف فرع.


وتتشرط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وذلك من الجنسين.


وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في الجيزة، 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية السادسة، أو الاتصال على 01017111721، والتواصل مع المدير المسئول محمد صالح.

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