الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": صرف 41 مليون جنيه على أنشطة التدريب بالوزارة خلال عام

وزارة العمل
وزارة العمل

قامت وزارة العمل خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، بصرف41 مليون و390 ألف جنيه، من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك مساهمات في دعم أنشطة التدريب بالمنشآت، وبروتوكولات تعاون مع شركاء التنمية.
كما صرفت الشركة، 47 مليون و153 ألف جنيه، من صندوق إعانات الطوارئ، حيث استفاد منها 10 آلاف و897 عاملا، يعملون في 231 منشأة.
وكانت قد نجحت وزارة العمل خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، في الانتهاء من تطوير وتجهيز 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة، منها 5 وحدات على 3 مهن هي صيانة الموبايل، وصيانة الحاسب الآلي، واللغات، ووحدة تدريب على مهنة التبريد والتكييف، وأخرى للتدريب على إعداد الوجبات السريعة، وذلك استعدادا لإطلاقها داخل عدد من المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتدريب الآلاف من الشباب على 49 مهنة تحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لمبادرة مهنتك مستقبلك.

كما أبرمت الوزارة خلال ذلك العام، عددًا من بروتوكولات التعاون مع ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية في الداخل والخارج، للتدريب من أجل التشغيل.
 

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